Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Unbekannte brachen am Freitagabend die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Steinstraße auf und stahlen eine Play Station mit vier dazu gehörigen Spielen und ein Laptop.

Am Sonntagnachmittag traten unbekannte Täter die Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Hirschberger Straße ein. Ob die Täter etwas stahlen ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Auf der Holbeinstraße brachen unbekannte Täter am Samnstag, in der Zeit von 16.30 bis 17.15 Uhr in eine Wohnhaus ein, nachdem sie die Hautür aufgebrochen hatten. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuck.

Herten

Auf der Reichenberger Straße hebelten unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und drangen dann ein. Die Täter stahlen Bargeld und ein Schmuckkästchen mit Goldschmuck.

In der Zeit von Freitag, 18 Uhr bis Montag, 4.50 Uhr, brachen unbekannte Täter an einem auf der Schlägel-und-Eisen-Straße geparkten Lastwagen den Tank auf und zapften etwa 450 Liter Dieselkrafstoff ab.

Von einem Verkaufsstand an der Straße Hoppenwall stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 18 Uhr bis Montag, 10 Uhr, etwa 100 Weihnachtsbäume.

Bottrop

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster drangen unbekannte Täter am Samstag, in der Zeit von 16.30 bis 20 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Kantstraße ein. Die Täter stahlen einen Fernseher, eine Playstation mit zwei dazu gehörigen Spielen und eine Sporttasche.

Marl

In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagmittag schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe einer zur Zeit leer stehenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Hermannstraße ein und drangen dann ein. Die Täter durchsuchten das noch spärlich vorhandene Mobiliar. Es wurde nichts gestohlen.

Freitag, in der Zeit von 14.15 bis 18.45 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Kellerfenster auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Kolberger Straße ein. In mehreren Räumen suchten die Täter nach Wertgegenständen. Sie nahmen zwei Schmuckkästchen mit Schmuck mit.

Sonntagnachmittag hebelten unbekannte Täter die Terassentür auf, um in ein Wohnhaus auf der Straße An den Kuhlen einzudringen. Die Täter suchten im ganzen Haus nach Diebesgut und nahmen Briefmarken, Bargeld, Schmuck und Taschenuhren mit.

Dorsten

Freitag, in der Zeit von 14.50 bis 19 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Pliestermark auf, um dann einzudringen. Sie suchten in allen Räumen der Wohnung nach Wertgegenständen und flüchteten mit Bargeld und einer Playstation 4.

Waltrop

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter am Samstag, zur Tageszeit, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Bahnhofstraße ein. Die Täter durchwühlten dann Schränke und Behältnisse auf der Suche nach Wertsachen. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell