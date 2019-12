Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Dortmund: Täter hob mit gestohlener EC-Karte an Geldautomaten unberechtigt Bargeld ab

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen Tatverdächtigen nach Computerbetrug mit Fotos. Der Täter hob am 15.06.2019 an einem Bankautomaten in Castrop-Rauxel und am 16.06.2019 an einem Bankautomaten in Dortmund mit einer getohlenen EC-Karte unberechtigt Bargeld ab. Fotos des Tatverdächtigen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/castrop-rauxel-wohnungseinbruchdiebstahl-computerbetrug

Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

