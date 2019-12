Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unbekannte zerkratzen geparkte Autos

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Samstag, 23.30 Uhr bis Sonntag, 12 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mehrere Autos im Ortsteil Ellinghorst. Bislang liegen sechs Anzeigen zu Sachbeschädigungen auf dem Lökensweg und zwei Anzeigen zu Sachbeschädigungen auf der Straße Pestalozzidorf vor. In allen Fällen zerkratzten die Täter die Seiten der Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere tausend Euto betragen. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

