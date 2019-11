Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141119-1009: Einbrecher vermutlich gestört

Reichshof (ots)

Zwischen 17.30 und 18.30 Uhr haben Unbekannte am Dienstag (12. November) in ein Einfamilienhaus in Reichshof-Eckenhagen eingebrochen. Als Zugang zu dem Haus an der Straße "Auf der Ley" nutzten die Täter eine Terrassentüre, die sie mit einem Hebelwerkzeug öffnen konnten. Gestohlen haben die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen nichts - vermutlich bemerkten sie, dass sich zum Tatzeitpunkt ein Hausbewohner im Haus aufhielt und brachen ihr Vorhaben ab. Der Bewohner bemerkte den Einbruchsversuch erst, als die Täter bereits geflüchtet waren. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Wohngebieten nimmt die Polizei zu jeder Zeit unter der Notrufnummer 110 entgegen.

