POL-GM: 131119-1008: Falscher Polizeibeamte wurde ausfallend

Nümbrecht

In Nümbrecht hat am Dienstagabend (12. November) ein Betrüger versucht mit dem Trick des falschen Polizeibeamten Geld und Gold zu ergaunern; als dies nicht klappte, wurde er wütend und beleidigte er die anvisierten Opfer. Zwischen 19.15 und 19.25 Uhr rief der unbekannte Täter bei einer 80- und einer 52-Jährigen aus Nümbrecht an. Zunächst war der Mann recht freundlich und berichtete, wie bei der Masche oft üblich, von angeblich festgenommenen Einbrechern, bei denen eine Liste gefunden wurde, auf der auch die Namen der Angerufenen zu finden seien. Als die Frauen richtigerweise auf seine Aufforderung Geld oder Gold vor die Haustüre zu legen nicht eingingen, begann der Betrüger die Frauen am Telefon zu beschimpfen. Im Fall der 52-Jährigen rief er nach Beendigung des Gespräches erneut an und hinterließ Beleidigungen und Bedrohungen auf dem Anrufbeantworter.

Leider kommt es immer wieder vor, dass Betrüger unter dem Deckmantel eines falschen Polizeibeamten Geld oder Wertgegenstände ausgehändigt bekommen. Die echte Polizei wird nie nach Geld oder Wertsachen fragen. Was auch immer die zum Teil sehr geschickt und redegewandt agierenden Betrüger Ihnen für eine Geschichte auftischen - übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen! Sollten Sie auch einmal einen derartigen Anruf erhalten, dann legen Sie am besten direkt auf und verständigen Sie die Polizei über die Notrufnummer 110.

Weitere Informationen zu den gängigen Tricks von Betrüger finden Sie auch im Internet unter der Adresse: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ Gerne können Sie sich auch mit der polizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer 02261 8199-885 in Verbindung setzen. In Einzel- oder Gruppenberatungen erklären die Berater verschiedene Tricks, so dass Sie vor den Betrügern gewappnet sind.

