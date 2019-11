Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 121119.1005: Schwarzer BMW Mini gestohlen

Bergneustadt (ots)

In der Nacht zu Montag (11. November) haben zwei unbekannte Männer in der Enneststraße einen schwarzen BMW Mini mit den Kennzeichen GM-JB2304 gestohlen. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte ermittelt werden, dass zwei Täter gegen 01.15 Uhr mit dem Wagen davon fuhren. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Enneststraße wahrgenommen haben; Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

