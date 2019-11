Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 121119-1002: Nächtlicher Gaststättenbrand

Radevormwald (ots)

Gegen 03.50 Uhr am heutigen Morgen (12. November) musste die Feuerwehr zu einem Brand in einer Gaststätte an der Elberfelder Straße ausrücken. Ein Zeuge hatte eine von der Gaststätte ausgehende Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden und richtete keinen allzu großen Schaden an. Dem ersten Anschein nach könnte der Brand absichtlich gelegt worden sein - die Polizei sucht daher Zeugen, die gegebenenfalls Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gaststätte bemerkt haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990.

