Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111119-1000: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Nümbrecht (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße 38 in Nümbrecht-Wirtenbach sind am Montag (11. November) ein 44-Jähriger aus Waldbröl und eine 91-jährige Nümbrechterin verletzt worden. Der 44-Jährige war mit seinem BMW in einer Rechtskurve auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geraten, wo ihm die 91-Jährige mit einem Ford aus Richtung Waldbröl entgegenkam. Der Zusammenstoß der Fahrzeuge war so heftig, dass der Wagen der Seniorin von der Fahrbahn schleuderte und auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand kam. Der BMW des 44-Jährigen überschlug sich; er blieb auf dem Dach und quer auf der Fahrbahn liegen. Während der 44-Jährige das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte, musste die 91-Jährige mit schweren Verletzungen stationär aufgenommen werden. Bis zur Räumung der Unfallstelle war die L 38 bis etwa 13.30 Uhr gesperrt.

