Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Mann überfällt Frau

Wegen Verdacht der versuchten sexuellen Nötigung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 29-Jährigen aus Nürtingen, der am Freitagnacht eine 19-jährige in der Neuffener Straße überfallartig zu Boden geworfen haben soll, um sich an ihr zu vergehen. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Gegen 01:30 Uhr meldete ein Zeuge den Vorfall über Notruf der Polizei, nachdem er der 19-jährigen zuvor geholfen hatte. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war die 19-jährige zu Fuß auf der Neuffener Straße unterwegs, als der 29-jährige auf sie zu rannte und sie anschließend gegen ihren Willen in eine Seitenstraße zog. Anschließend drückte er die junge Frau zu Boden und wollte sich an dieser vergehen. Die junge Frau, die sich wehrte und lautstark und Hilfe rief, konnte mehrere Passanten auf sich aufmerksam machen, die ihr daraufhin zur Hilfe eilten. Der Täter flüchtete daraufhin vom Tatort und konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei festgenommen werden. Der beschuldigte 29-jährige Guineer wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter am Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Nach Erlass des Haftbefehls wurde dieser in Vollzug gesetzt und der 29-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

