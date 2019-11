POL-RT: Bilanz Halloween, Einbrüche, Unfälle, Betrug

Polizeipräsidium Reutlingen

Bilanz Halloween (RT/ES/TÜ)

Mit erhöhter Polizeipräsenz wurden im gesamten Präsidiumsbereich (Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen) in der Halloween-Nacht eine Vielzahl von Personenkontrollen an Jugendtreffpunkten durchgeführt und diverse Veranstaltungen überwacht. Mit circa 40 anlassbezogenen Einsätzen lag das Einsatzaufkommen etwas über dem der Vorjahre. Dabei kam es in erster Linie zu Sachbeschädigungen durch Eier- bzw. Steinwürfe auf Wohnhäuser und Fahrzeuge sowie eingeschlagenen Scheiben. Vereinzelt wurden kleinere Feuer an Spielplätzen oder Holzstapeln gelegt, Gegenstände besprüht und Gullideckel ausgehoben. Die Täter waren in einigen Fällen in Kleingruppen, teils geschminkt und verkleidet unterwegs. Daneben wurden mehrere Fälle des Abbrennens von Silvesterfeuerwerk und das Knallen von Böllern gemeldet. Zur späteren Stunde entwickelten sich, meist durch den zunehmenden Alkoholkonsum, bei verschiedenen Halloweenpartys handfeste Schlägereien, die ein polizeiliches Einschreiten erforderlich machten. Vereinzelt mussten Verletzte vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Kliniken gebracht werden.

In Reutlingen-Sickenhausen musste die Feuerwehr gegen 21.45 Uhr einen Holzstapel ablöschen. Auf dem Pfullinger Marktplatz wurden 14-Jährige gegen 17.50 Uhr von älteren Jugendlichen umringt und eingeschüchtert. Einer Person wurde ein rohes Ei ins Gesicht gedrückt, sodass dieses zerbrach und leichte Verletzungen verursachte.

In Ostfildern wurde ein vorbeifahrender Streifenwagen mit einem Ei beworfen, wobei kein Sachschaden entstand. Fünf Personen, im Alter von 20 bis 29 Jahren, wurden anschließend einer Kontrolle unterzogen. In Esslingen wurden bei Personenkontrollen zahlreiche Böller polizeirechtlich beschlagnahmt. In einer Esslinger Diskothek gerieten gegen 02.55 Uhr mehrere Personen in einen handfesten Streit, nachdem zuvor einer Begleiterin durch Unbekannte unsittlich an den Po gefasst wurde. Ein 25-Jähriger erlitt bei der Auseinandersetzung blutende Gesichtsverletzungen. Kurz nach Mitternacht kam es in der Nürtinger Innenstadt zu einer Schlägerei unter circa 10 Personen, die teils Schürfwunden und Prellungen erlitten. Zur Schlichtung der Situation waren mehrere Streifenwagenbesatzungen, darunter auch Polizeihundeführer, sowie der Einsatz von Pfefferspray notwendig. Zehn Streifenwagenbesatzungen waren zur Schlichtung einer gemeldeten Massenschlägerei in einer Diskothek in Filderstadt-Bernhausen am Freitagmorgen gegen 03.35 Uhr erforderlich.

In Tübingen entschuldigten sich während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei fünf 15-jährige Jugendliche bei einem 46-jährigen Hausbesitzer, nachdem sie zuvor sein Haus mit Eiern beworfen hatten, zunächst flüchteten und kurze Zeit später noch mit Eierkartons reuig an den Tatort zurückkehrten. Im Bereich einer Diskothek kam es in der Reutlinger Straße in Tübingen zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen. Als Polizeibeamte gegen 02.30 Uhr die Personalien eines mit circa 2 Promille stark alkoholisierten Beteiligten feststellen wollten, leistete dieser erheblichen Widerstand und verletzte hierbei einen 56-jährigen Polizeibeamten sowie dessen Kollegin leicht. In einer Kneipe in der Rottenburger Innenstadt zündeten Unbekannte gegen 03.15 Uhr eine Stinkbombe. Bis sich der übel riechende Gestank verflüchtigt hatte, mussten mehrere Gäste die Kneipe für ungefähr eine halbe Stunde verlassen. Hier gab es keine Verletzten.

Reutlingen (RT): Mit Motorrad auf Pkw aufgefahren

Am Donnerstagmittag ist es gegen 14.30 Uhr in Reutlingen-Degerschlacht zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer gekommen. Ein 38-jähriger Harley-Davidson-Fahrer fuhr auf einen abbiegenden VW Golf auf, der von einem 80- Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer leicht und wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Das Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen versorgt.

Esslingen (ES): Seniorin betrogen

Mehrere Kriminelle haben am Donnerstagmittag eine 74-Jährige aus Esslingen um einen größeren Geldbetrag und Wertgegenstände betrogen. Die Betrüger meldeten sich gegen 10.00 Uhr telefonisch bei der Frau und gaben sich als angebliche Polizeibeamte der örtlichen Polizeidienststelle aus. Mit nahezu immer der gleichen und frei erfundenen Behauptung, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden sein sollen und ihr Vermögen ebenfalls in Gefahr wäre, setzten sie die Seniorin unter Druck. In einem längeren Telefonat erschlichen sich die Betrüger das Vertrauen der Frau, sodass diese nicht nur Auskünfte über ihr Erspartes preisgab, sondern auch ihre Wertgegenstände an der Wohnungstüre an einen Mittäter übergab, damit sie von der angeblichen Polizei in Sicherheit gebracht werden können. Nachdem die übergebenen Wertgegenstände nicht wie vereinbart kurze Zeit später zurückgebracht wurden, erstattete die Seniorin bei der echten Polizei Anzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern finden sich unter www.polizei-beratung.de

Esslingen (ES): Steine auf der Fahrbahn verursachen Unfall (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Unfall, welcher sich am Freitagmorgen gegen 06.10 Uhr in der Hohenheimer Straße in Esslingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Esslingen unter Tel. 0711/3990-330. Zum gemeldeten Unfall kam es, weil ein Taxi über Steine fuhr, welche auf der Fahrbahn lagen. Der Taxifahrer fuhr in Fahrtrichtung Esslingen und übersah die ca. 15x15 cm großen Steine in der Dunkelheit. Er überfuhr einen Stein und hatte danach einen Plattfuß. Die aufnehmenden Beamten stellten an der Örtlichkeit ein weiteres, unfallbeschädigtes Fahrzeug fest, welches abseits der Fahrbahn zwischen mehreren Bäumen abgestellt war. Ein Fahrzeugführer konnte zu diesem Zeitpunkt vor Ort nicht, jedoch später alkoholisiert an der Wohnanschrift angetroffen werden. Auf Grund ihrer Alkoholisierung musste sich die 41-Jährige, vermeintliche Fahrzeuglenkerin, einer Blutentnahme unterziehen. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass die 41-Jährige mit ihrem Pkw Hyundai nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Zaun sowie ein Gartentor beschädigte und im weiteren Verlauf mehrere Steine, welche auf dem Grundstück lagen, auf die Fahrbahn schleuderte. Anschließend verließ sie mutmaßlich die Unfallstelle, ohne die Steine zu beseitigen. Der Hyundai musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4.500 Euro.

Wernau/Plochingen (ES): Unfall beim Abschleppen

Ein nicht alltäglicher Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der B 10 im Bereich des Plochinger Dreiecks. Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 55-Jähriger aus Reichenbach mit seinem VW Golf die B 10 von Esslingen in Richtung Göppingen. Mit einer Abschleppstange war sein Fahrzeug mit einem weiteren VW Golf verbunden, der von seiner 55-jährigen Ehefrau gelenkt wurde. Beim Befahren des rechten Fahrstreifens geriet der Fahrzeugverband aus bisher noch nicht bekannten Umständen ins Schleudern. Der geschleppte Golf geriet zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im weiteren Verlauf und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Das Zugfahrzeug kam durch die montierte Abschleppstange ebenfalls ins Schleudern und anschließend auf der rechtsseitigen Leitplanke stehend zum Endstand. Bei dem Unfall wurde die 55-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 2.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke kann noch nicht abschließend beziffert werden. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme kam es bis gegen 20.00 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Reichenbach (ES): Auf Gegenfahrbahn geraten (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrzeuglenkerin ist es am Donnerstag gegen 16.40 Uhr in Reichenbach gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 22-jähriger Lenker eines Opel mit Anhänger die Heinrich-Otto-Straße, vom Zentrum kommend, in Richtung Hochdorf. Aus bislang nicht nachvollziehbaren Gründen geriet er mit seinem Gespann auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Smart zusammen, der von einer 66-jährigen Frau gelenkt wurde. Bei dem Unfall wurde die Lenkerin des Smart verletzt, so dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden musste. Zum Abbinden der ausgelaufenen Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr angefordert. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Esslingen, Tel.: 0711/3990-420, in Verbindung zu setzen.

Filderstadt (ES): Wohnungseinbrüche (Zeugenaufruf)

Am Donnerstag sind gleich mehrere Einbrüche in Wohnungen im Bereich Filderstadt der Polizei gemeldet worden. Im Zeitraum zwischen Sonntag und Donnerstag hebelten Unbekannte an einem Wohnhaus in der Schreiberstraße in Sielmingen ein Badezimmerfenster auf, durchwühlten die gesamten Räumlichkeiten und entwendeten Diebesgut in noch unbekannter Höhe. Im Laufe des Donnerstag gelangten die Einbrecher gewaltsam über eine Terrassentüre in Bonlanden in ein Einfamilienhaus und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Gegen 19.00 Uhr beobachteten aufmerksame Nachbarn zwei verdächtige, circa 20 Jahre alte, schlanke, dunkel gekleidete, männliche Personen mit Basecap in der Bonländer Roggenstraße. Als diese durch die Nachbargärten schlichen, verständigten sie sofort die Polizei. Das Gebiet wurde von mehreren Streifenwagenbesatzungen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers abgesucht. Hierbei wurde festgestellt, dass in ein Einfamilienhaus eingebrochen wurde, deren Bewohner nicht zu Hause waren. Das genaue Diebesgut war noch nicht bekannt. Die Fahndung nach den Verdächtigen verlief erfolglos. An allen Tatorten kamen Spezialisten der Kriminalpolizei zur Spurensicherung vor Ort. Beamte des Polizeireviers Filderstadt haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die insbesondere Angaben zu den beiden Verdächtigen in der Roggenstraße machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711/7091-3 zu melden.

Großbettlingen/Beuren (ES): Einbrecher unterwegs

In der Zeit von Sonntag bis Donnerstag haben sich bislang unbekannte Täter in Großbettlingen über die Balkontüre Zugang zu einem Gebäude verschafft. Hierzu kletterte der oder die Täter über ein Garagendach auf den Balkon und hebelten die Tür auf. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Gegenstände im Wert von ca. 300 Euro entwendet. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Ebenfalls über die Terrassentür verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Gebäude in Beuren. Auch hier wurden mehrere Zimmer und Schränke durchsucht, nachdem sie die Türe aufgehebelt hatten. Über den Wert des Diebesgutes ist bislang noch nichts bekannt. In beiden Fällen wurden die Spuren durch Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert.

Tübingen (TÜ) Unter Alkoholeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person ist es am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr auf der B 296 zwischen Tübingen und Unterjesingen gekommen. Ein 55 Jahre alter Fahrer eines Peugeot Boxer befuhr die B 296 von Unterjesingen in Richtung Tübingen. Vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung kam er nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte über den Gegenfahrstreifen und fuhr in eine Böschung, wo sich das Fahrzeug überschlug. Da beim Fahrer ein Alkoholwert von über 2,5 Promille festgestellt wurde, musste dieser sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Auf Grund der verschmutzten Fahrbahn und auslaufender Betriebsstoffe musste die Straßenmeisterei mit der Säuberung beauftragt werden. Das unfallbeschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen versorgt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt, wodurch es bis gegen 21.40 Uhr teils zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Rottenburg (TÜ): Erheblicher Sachschaden nach Unfallflucht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Rottenburg sucht unter Tel. 07472/98010 Zeugen, die Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht machen können, die sich am Donnerstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäft in der Auberlinstraße in Ergenzingen ereignet haben soll. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen den geparkten Mercedes-Benz der 65-jährigen Geschädigten und verursachte hierbei ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, verließ er die Örtlichkeit.

