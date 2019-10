POL-RT: Wohnungseinbrüche; Einbrecher in die Flucht geschlagen; Verkehrsunfälle; Blumenschmuck von Gräbern gestohlen

Polizeipräsidium Reutlingen

Hülben (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Lilienstraße ist ein Unbekannter am Mittwochabend eingebrochen. Zwischen 17.15 Uhr und 21 Uhr hebelte der Einbrecher die Terrassentür auf und gelangte so ins Gebäude. Dort durchsuchte er in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen, bevor er unerkannt flüchtete. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dettingen/Teck (ES): Riskant überholt

Auf etwa 14.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der K 1243 zwischen Nürtingen und Beuren entstanden ist. Ein 75-Jähriger war gegen 10.40 Uhr mit seinem Opel Astra im Tiefenbachtal von Nürtingen in Richtung Beuren hinter einem Audi A6 unterwegs. An der Einmündung zur L 1210 verlangsamte der 54-jährige Audi-Fahrer seine Geschwindigkeit und bog nach links auf den dortigen Wanderparkplatz ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Opel Astra, der genau zu diesem Zeitpunkt den Audi überholte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. (cw)

Esslingen-Berkheim (ES): In Wohnung eingebrochen

In die Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schönbuchstraße ist ein Unbekannter am Mittwochabend eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und durchsuchte dort die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, stieß er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag, mit dem er sich anschließend aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (cw)

Ostfildern (ES): Blumenschmuck von Gräbern entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Dieb hat in der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, sein Unwesen auf dem Nellinger Friedhof in der Eugen-Schumacher-Straße getrieben. Ein Gärtner bemerkte am Mittwochnachmittag, dass von mindestens zehn Gräbern der Blumenschmuck herausgerissen und entwendet worden war. Der Schaden beträgt zirka 600 Euro. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/341698300 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Neuhausen (ES): Nach Unfall auf dem Dach liegengeblieben

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend an der Kapellenkreuzung bei Neuhausen ereignet. Eine 21-Jährige war kurz vor 19.30 Uhr mit ihrem VW up! auf der Plieninger Straße in Richtung Autobahn unterwegs. An der Einmündung der Denkendorfer Straße fuhr die junge Frau bei Rot über die Ampel. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem Mercedes eines 43 Jahre alten Mannes. Er war von Denkendorf herkommend bei Grün nach links auf die Plieninger Straße abgebogen. Der Aufprall war so unglücklich, dass der Kleinwagen sich überschlug und auf dem Dach liegenblieb. Die Fahrerin konnte sich ohne größere Verletzungen selbstständig aus ihrem Auto befreien. Sie hatte jedoch einen starken Schock erlitten und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zufällig vorbeifahrende Mitarbeiter des THW sicherten bis zum Eintreffen der Polizei die Unfallstelle ab. (ms)

Plochingen (ES): Auffahrunfall vor Zebrastreifen

Ein unglücklicher Auffahrunfall hat sich am Mittwochabend vor dem Plochinger Bahnhof ereignet. Ein 46-jähriger Fahrschüler war kurz nach 19 Uhr auf einem BMW Motorrad von der Wilhelmstraße herkommend in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs. Hinter ihm fuhr sein 37-jähriger Fahrlehrer in einem VW Golf. Der Fahrlehrer fuhr dabei etwas näher an seinen Fahrschüler heran, um die richtige Fußstellung zu überprüfen. Fatalerweise musste der Motorradfahrer in diesem Moment verkehrsbedingt abbremsen, da ein Fußgänger den Zebrastreifen vor dem Bahnhof überqueren wollte. Dem 37-Jährigen gelang es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und er prallte gegen das Motorrad. Der Fahrschüler stürzte daraufhin zu Boden und musste vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 5.500 Euro. (ms)

Neckartenzlingen (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von rund 16.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Mittwochnachmittag auf der Stuttgarter Straße entstanden. Eine 31-Jährige wollte gegen 16.10 Uhr mit ihrem 1er BMW nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen und musste zunächst anhalten. Eine nachfolgende, 24-jährige Ford-Lenkerin konnte mit ihrem Fiesta gerade noch mit einer Vollbremsung stoppen. Einer ihr hinterherfahrenden, 34 Jahre alten VW-Fahrerin reichte es nicht mehr und sie schob mit ihrem Golf die beiden anderen Fahrzeuge aufeinander. Alle Beteiligten gaben gegenüber einem zufällig vorbeikommenden Rettungsdienst zunächst an, nicht verletzt worden zu sein. Die 31-Jährige klagte jedoch während der Unfallaufnahme über Schmerzen und wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. (ms)

Kirchheim (ES): Einbrecher in die Flucht geschlagen

Ein Einbrecher ist am Mittwochabend von den Bewohnern eines Einfamilienhauses in der Eugenstraße in die Flucht geschlagen worden. Das Ehepaar schlief gegen 18 Uhr auf der Couch im dunklen Wohnzimmer. Als sie ein verdächtiges Knacken an der Terrassentür hörten, wachten die beiden auf und die Frau schaute nach dem Rechten. Hierbei bemerkte sie, wie der Einbrecher mit einem Hebelwerkzeug die Tür öffnen wollte. Als der Täter die Frau entdeckte, rannte er in Richtung Stuttgarter Straße davon. Aufgrund der Dunkelheit liegt von ihm keine konkrete Beschreibung vor. (ms)

