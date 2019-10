POL-RT: Gartenhäuser aufgebrochen; Vorfahrt missachtet; Verdacht Wucher; Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Polizeipräsidium Reutlingen

Pliezhausen (RT): Gartenhäuser aufgebrochen

Gleich in drei Gartenhäuser auf Grundstücken in der Verlängerung der Teckstraße ist ein Unbekannter in den vergangenen Tagen eingebrochen. Zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr, hebelte der Einbrecher jeweils die Eingangstüren auf und durchsuchte die Gartenlauben. Während er bei zwei Gartenhäusern nach derzeitigen Erkenntnissen leer ausgegangen war, ließ er aus der dritten Laube diverse Alkoholika mitgehen. Der Polizeiposten Pliezhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag an Kreuzung Martinstraße und Johannesstraße ereignet hat. Ein 35-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem Lkw Mercedes auf der Johannesstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Kreuzung zur Martinstraße fuhr er ohne die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel Meriva zu beachten in den Kreuzungsbereich ein. Dessen 47 Jahre alte Fahrer hatte keine Chance mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde der 47-Jährige leicht verletzt. Er konnte aber nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Opel wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Oberboihingen (ES): Verdacht des Wuchers

Wegen des Verdachts des Wuchers ermittelt der Polizeiposten Wendlingen gegen einen 33-Jährigen und seine zwei noch unbekannten mutmaßlichen Komplizen, die für das Schleifen mehrerer Bohrer, Meisel, Feilen und Motorsägenketten einen überteuerten Preis verlangt haben sollen. Ein 52-Jähriger hatte die Werkzeuge am Mittwoch drei Mitgliedern einer Werkzeugschleifergruppe überlassen, die dafür einen Betrag von mehreren tausend Euro verlangt hatten, wobei er eine Anzahlung in Höhe von 1.000 Euro leistete. Als ihm der geforderte Preis letztendlich doch zu hoch erschien, meldete er sich bei der Polizei. Bei der vereinbarten Übergabe konnte der 33-Jährige und sein 53-jähriger unbeteiligter Fahrer, der noch eine fällige Geldstrafe zu bezahlen hatte, vorläufig festgenommen werden. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und Zahlung der Geldstrafe wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 33-Jährigen wird bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige vorgelegt. Die Ermittlungen zu den beiden mutmaßlichen Komplizen dauern noch an. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Bodelshausen entstanden. Ein 53-Jähriger befuhr um 8.30 Uhr mit seinem Mercedes die Eberhardstraße in Richtung Industriegebiet. Beim Linksabbiegen in die Liststraße übersah er den entgegenkommenden, in Richtung Ortsmitte fahrenden Opel einer 49 Jahre alten Frau. Trotz einer Vollbremsung konnte die Fahrerin den Unfall nicht vermeiden und fuhr frontal in die Beifahrerseite des Mercedes. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Beteiligten unverletzt. (ms)

