Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Supermarkt

Heinsberg (ots)

Nachdem sie eine Glastür eingeschlagen hatten, drangen unbekannte Täter am Mittwoch, 16. Oktober, gegen 1.50 Uhr in einen Supermarkt an der Humboldtstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen sind Mobiltelefone erbeutet worden.

