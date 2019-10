Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Erkelenz-Granterath (ots)

Am Dienstag, 15. Oktober, befuhr gegen 16.45 Uhr ein 34-jähriger Mann aus Erkelenz mit seinem Pkw die Bundesstraße 57 von Erkelenz in Richtung Granterath. Hinter ihm fuhren zwei weitere Autofahrer, ein 20-jähriger und ein 24-jähriger Mann, beide aus Hückelhoven. Als der Erkelenzer vor dem Kreisverkehr in Granterath verkehrsbedingt anhalten musste, bremste auch der 20-Jährige seinen Wagen ab. Der 24-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät, so dass er auf den Pkw des 20-Jährigen auffuhr und dessen Wagen wiederum gegen das Fahrzeug des Erkelenzers schob. Durch den Aufprall wurden alle Autofahrer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der 34-Jährige stationär aufgenommen werden musste, konnten die beiden anderen Fahrer nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell