Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Gebäudeschaden durch Brand

Kleve (ots)

Aus bisher unbekannnter Ursache kam es am Samstagabend an der Rückseite eines Wohn- und Geschäftshauses an der Tiergartenstraße im Bereich des Abstellortes für die gelben Müllsäcke zu einem Brand. Es entstand ein Gebäudeschaden von ca. 5000 Euro. Die Feuerwehr musste gegen 22.15 Uhr ausrücken. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (SI)

