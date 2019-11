Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111119-997: Bei Sturz mit Kleinkraftrad schwer verletzt

Reichshof (ots)

Vermutlich durch Blendung der tiefstehenden Sonne ist ein 17-Jähriger am Sonntag (10. November) mit einem Kleinkraftrad von der Fahrbahn abgekommen; er stürzte und verletzte sich schwer. Gegen 16.00 Uhr war der junge Mann aus Reichshof mit seinem Kleinkraftrad auf der Blockhausstraße in Richtung Eckenhagen gefahren. In einer leichten Rechtskurve kam er nach rechts auf den unbefestigten Randstreifen ab, woraufhin er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er am Unfallort von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

