POL-GM: 111119-995: Über Balkon in Wohnung eingestiegen

Gummersbach (ots)

Geld und Schmuck haben Einbrecher erbeutet, die am Samstagabend (9. November) in ein Wohnhaus an der Kölner Straße in Rebbelroth eingestiegen sind. Die Täter kletterten in der Zeit zwischen 18.00 und 21.30 Uhr zunächst auf den Balkon in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses und hebelten die Balkontür auf. Anschließend durchsuchten sie Schränke im Schlafzimmer, wobei sie auf Geld und Schmuck stießen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Bemerken Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wohngebieten, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110; so können Sie helfen, Einbrecher dingfest zu machen.

