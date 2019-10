Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 26.10.2019

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zweibrücken - Verkehrsunfall mit Flucht

Am 25.10.2019 zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr stellte eine 51-jährige Frau ihren grauen Mercedes auf dem Lidl Parkplatz in Niederauerbach zum Parken ab. Nachdem sie von ihrem Einkauf zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden mit schwarzen Fremdlackanhaftungen an der linken Fahrzeugseite ihres PKW. Der Unfallverursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt und ist unbekannt. An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

