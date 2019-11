Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111119-996: Brauner Mercedes Vito gestohlen

Wipperfürth (ots)

Einen braunen Mercedes Vito haben Unbekannte am späten Samstagabend (9. November) in Industriegebiet Klingsiepen gestohlen. Der etwa sieben Jahre alte Vito war auf dem Gelände eines Autohauses an der Hansestraße abgestellt und nicht mehr zugelassen. Anhand von Videoaufnahmen konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, dass zwei Personen den Wagen gegen 23.50 Uhr vom Gelände des Autohauses gestohlen haben. Hinweise zu den Personen oder zum Verbleib des Vito nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

