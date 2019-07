Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Biker stürzt bei Verkehrsunfall

Hüllhorst (ots)

Am Montagabend ist bei einem Verkehrsunfall in Hüllhorst ein Motorradfahrer zu Sturz gekommen. Er verletzte sich schwer und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus Lübbecke eingeliefert.

Als der 31 Jahre alte Bünder gegen 22.10 Uhr mit seiner Suzuki die Löhner Straße aus Richtung Tengern kommend in Fahrtrichtung Hüllhorst befuhr, kam es zum Unfall mit einem Nissan. Dessen Fahrer (61) - ebenfalls aus Bünde - war zuvor aus der Wurlitzer Straße nach rechts in Richtung Hüllhorst in die Löhner Straße abgebogen, obwohl sich das Motorrad bereits nahe des Einmündungsbereichs befand. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der 31-Jährige nach ersten Ermittlungserkenntissen ab und kam dabei zu Fall. Dabei rutschte die Suzuki zunächst weiter in Fahrtrichtung, prallte gegen den Nissan und schleuderte anschließend in Richtung der Lusmühlenstraße. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro.

