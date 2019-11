Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 121119-1004: Baggerlöffel und Abbruchhammer entwendet

Lindlar (ots)

Zwei Baggerlöffel und einen Abbruchhammer haben Unbekannte am Wochenende von einem LKW im Industriegebiet Klause gestohlen. Zwischen 19.00 Uhr am Freitag (8. November) und Montagmorgen hatten sich die Täter auf das Gelände einer Firma in der Gerberstraße begeben und ihre Beute von der Ladefläche eines LKW gestohlen. Anhand der vorgefundenen Spuren geht die Polizei davon aus, dass die Täter ihre Beute zu einem an der K 19 abgestellten Fahrzeug getragen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

