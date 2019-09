Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-erneut schwerer Verkehrsunfall im Langendammer Kreisverkehr

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstagmorgen, 26.09.2019, fast auf die Minute genau 24 Stunden nach dem Unfall einer 18-jährigen Frau, die gestern mit einem Lkw kollidierte, passierte an derselben Stelle erneut ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Frau aus der Nähe von Hoya wollte den Kreisverkehr in Richtung Innenstadt verlassen, verlor die Kontrolle über ihren BMW, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen in den Kreisverkehr einfahrenden Lkw. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Für den heutigen Verkehrsunfall war sicherlich eine Ölspur, die sich auf der Fahrbahn befand mit ausschlaggebend - diese war jedoch rechtzeitig mit entsprechenden Warntafeln beschildert. Durch den Aufprall mit dem Lkw wurde am Zugfahrzeug ein Kraftstofftank aufgerissen und ca. 250 Liter Diesel ergossen sich auf die Fahrbahn. Der Bauhof der Stadt sowie die Feuerwehr Nienburg waren bis in die frühen Nachmittagsstunden mit der Beseitigung der Gefahrenstelle beschäftigt. Der Bereich um den Kreisverkehr herum musste wegen der Reinigungsarbeiten sowie der Lkw-Bergung für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen bei der Anfahrt nach Nienburg sowie beim Verlassen der Stadt. Über Verkehrswarnmeldungen und die sozialen Medien machte die Polizei auf den Umstand aufmerksam.

