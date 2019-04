Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Haspe - Gestohlener Maserati taucht wieder auf

Hagen (ots)

Am Freitag, 19.04.2019, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße In der Hülsche. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Täter Zugang zu dem Objekt. Im Haus durchwühlten sie über längere Zeit Schubladen und Schränke. Dabei stahlen die Täter neben hochwertigem Schmuck und Uhren auch Bargeld. Zwei Fahrzeuge vor dem Haus, ein grauer Toyota CHR und ein schwarzer Maserati, wurden ebenfalls durch die Einbrecher entwendet. Der Maserati tauchte wenige Stunden später beschädigt und abgestellt in der Straße Büddinghardt wieder auf. Die Ermittler stellten das Auto vorerst sicher. Die Kripo sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat Freitagnacht oder in der frühen Morgenstunden verdächte Feststellungen in Tatortnähe bemerkt? Wem ist ein schwarzer Maserati auf Hagener Straßen aufgefallen? Es gibt Hinweise darauf, dass der Maserati an Unfällen beteiligt gewesen sein könnte. Wo sind unerklärliche Schäden zu verzeichnen, welche in den frühen Morgenstunden des 19.04.2019 entstanden sind? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell