Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Festnahme zwei Motorrollerdiebe

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 0.30 Uhr, fielen Polizeibeamten auf dem Parkplatz am Stadthafen zwei junge Männer mit ihren Motorrollern auf. Als die Männer den Streifenwagen sahen, versuchten sie zu Fuß zu flüchten. Beide, ein 18 und 14 Jahre alter Recklinghäuser, konnten nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen werden. Auf den Grund ihrer Flucht angesprochen gaben beide an, weggelaufen zu sein, weil sie die beiden Roller in Recklinghausen und Herne zuvor gestohlen hätten. Die beiden Recklinghäuser wurden zur Wache geberacht, die Roller wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige entlassen und der 14-Jährige den Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

