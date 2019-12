Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: 45711 Datteln, 51 jähriger Mann wird bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, den 15.12.2019 kam es gegen 14:30 Uhr auf der Redder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 51 jähriger Mann aus Castrop-Rauxel tödlich verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem Pkw die Redder Straße in südöstliche Fahrtrichtung und kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug total zerstört. Die Redder Straße mußte während der Unfallaufnahme bis 18:00 Uhr komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

