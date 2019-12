POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Polizeipräsidium Recklinghausen

Castrop-Rauxel

In der Zeit zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Donnerstag 11:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Gartenhaus an der Wartburgstraße ein. Die Fenster der Laube wurden aufgehebelt und das Türschloss aufgebrochen. Die Täter flüchteten mit einem Fahrrad, einer Gasflasche, einer Wasserpumpe, Werkzeug, einem Gasgrill und Getränken. Hinweise liegen nicht vor.

An der Bahnhofstraße verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag Zutritt zu einem Gewerbeobjekt mit mehreren Büros. Im Inneren hebelten die Täter sämtliche Türen auf. Entwendet wurden ein Tresor, Unterhaltungselektronik und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Donnerstagnachmittag hebelten Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoss eines freistehenden Einfamilienhauses an der Alten Grenzstraße auf. Mehrere Schränke waren durchwühlt. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, kann noch nicht gesagt werden. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Marl

Am Donnerstagnachmittag, oder Abend hebelten unbekannte Täter die Terrassentüren zu einer Erdgeschosswohnung und einem Einfamilienhaus am Vennkamp auf. Aus der Wohnung wurde Bargeld entwendet. Aus dem Einfamilienhaus nahmen die Diebe Schmuck, Bargeld und Elektronikgeräte mit. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Haltern am See

Am Donnerstagabend verschafften sich zwei unbekannte Männer Zugang zu einer Doppelhaushälfte, indem sie ein Fenster aufhebelten. Das Haus befindet sich an der Pirmasensstraße. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

Herten

Am Mittwoch, zwischen 13:30 Uhr und 23:00 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Wohnzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Westerholter Straße auf. In der Wohnung durchsuchten sie Räume und Schränke. Die Täter flüchteten mit Bargeld als Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

