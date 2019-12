Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizist angefahren - Autofahrer in Untersuchungshaft

Recklinghausen (ots)

Der 53-jährige Autofahrer aus Reken, der gestern bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten angefahren hat, ist am Freitag (dem 13.) am Amtsgericht in Bottrop auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen vorgeführt worden. Der Mann war vorher bereits mehrfach wegen Aggressionsdelikten im Straßenverkehr aufgefallen. Gegen den Autofahrer wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der verletzte Beamte konnte nach der Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen, ist jedoch derzeit nicht dienstfähig.

Die Pressemeldung vom 12.12.2019: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4467502

