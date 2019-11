Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Graffiti auf Hauswand in der Lauergasse aufgebracht (09+11/2111)

Speyer (ots)

18./19.11.2019, 19:00 - 05:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch besprühten unbekannte Täter eine Hauswand in der Lauergasse mittels schwarzer Farbe. Beim ersten Mal wurde eine "67", eine Art Heiligenschein und darunterstehend das Wort "Zsingz" (i-Punkt als Krone stilisiert) aufgesprüht. Die Größe des Graffitis entspricht ca. 90x90cm. Bei der Tat in der Folgenacht wurde an der gleichen Hauswand mit schwarzer Farbe ein Smiley mit x-Augen sowie "©A$H" und darüber eine Art Heiligenschein aufgesprüht. Dieses Graffiti ist 115x165cm groß. Täterhinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei jedoch unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell