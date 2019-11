Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messerstich bei Beziehungsstreit

Kierspe (ots)

Die Polizei musste am Freitagnachmittag bei einem Beziehungsstreit in Rhadermühle eingreifen. Weil sich ihr 48-jähriger Lebensgefährte von ihr trennen wollte, hat eine 46-jährige Frau zum Messer gegriffen und ihren Ex damit an der Hand verletzt. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Alle Beteiligten standen unter dem Einfluss von Alkohol und illegalen Drogen. Nach der Trennungsbotschaft war die Frau in die Wohnung gegangen und hatte Möbel aus dem Fenster des 1. Obergeschosses geworfen. Die eintreffenden Polizeibeamten löschten als erstes einen brennenden Fernseher, der vor dem Haus lag, und trennten die Streitenden. Der Mann wurde von einem Rettungswagen versorgt, die Frau zwangseingewiesen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell