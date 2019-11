Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Süßes oder Saures

Letmathe (ots)

Süßes oder Saures: Weil ein Jugendlicher am Donnerstag keine Halloween-Süßigkeiten herausgeben wollte, bekam er von einem Fremden einen Tritt in den Rücken. Mehrere Jugendliche sollen den 13-jährigen vor dem Haus seines Vaters in der Humpfertstraße angegangen haben. Der 13-Jährige flüchtete sich in den Hauseingangsbereich und versuchte, die Tür zuzuhalten. Das gelang ihm jedoch nicht. Der Junge bekam einen Tritt in den Rücken. Der eigentliche Angreifer und sein Begleiter flüchteten, als der Vater um die Ecke bog. Die Polizei fahndete nach den beschriebenen Jugendlichen, fand aber nur den Begleiter, einen 14-jährigen Letmather. Die Polizei ermittelt wegen einer Körperverletzung.

