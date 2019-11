Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoeinbrecher klauen Radio, Rückleuchten und Mittelkonsole

Schalksmühle (ots)

Der an der Hälverstraße in Höhe 90 abgestellte graue Seat wurde in der Zeit vom 30.10 zum 31.10.2019 durch Türschlossstechen geöffnet. Aus dem Innenraum stahlen die Diebe das Radio und die Mittelkonsole. Zudem klauten die Unbekannten die Rückleuchten des Fahrzeugs. Hinweise bitte an die Polizei in Halver, Tel. 02353/9199-0.

