Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Schmiedestraße, Darfelder Straße/ Beifahrerin bei Unfall schwer verletzt - mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Coesfeld (ots)

Mit dem Rettungshubschrauber kam die 45-jährige Beifahrerin eines 50-jährigen Autofahrers ins Krankenhaus. Die beiden Billerbecker standen am Freitagmorgen, 24.05.2019 um 10.15 Uhr mit ihrem Auto als zweiter Wagen bei Rotlicht auf der Darfelder Straße an der Kreuzung mit der Schmiedestraße. Als die Ampel auf grün umsprang, fuhren beide Autos an. Ein aus der Schmiedestraße kommender Autofahrer aus Billerbeck (41 Jahre) fuhr in den Kreuzungsbereich und stieß dort gegen den Twingo des Paares. Er gab an, durch die Sonne geblendet worden zu sein. Beide Fahrer verletzten sich leicht; die Beifahrerin verletzte sich schwer. an beiden Autos entstand Totalschaden. Für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich bis 12.20 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell