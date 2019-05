Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Esking, K38/ Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Coesfeld (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber kam ein 70-jähriger Motorradfahrer aus Oberhausen in ein Krankenhaus. Der Biker war am Freitagmittag, 24.05.2019 um 12.15 Uhr auf der K38 von Höpingen in Richtung Havixbeck unterwegs, als er im Esking aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen geriet. Er verlor die Kontrolle über seine Yamaha und fuhr in den Graben. Dabei verletzte er sich schwer. Vor seinem Flug ins Krankenhaus kümmerte er sich aber noch um den Abschlepper für sein Motorrad.

