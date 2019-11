Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: B 20o3

Loose

Kreis RD-ECK - Schwerer Verkehrsunfall

B 203 / Loose / Kreis RD-ECK (ots)

191114-3-pdnms Schwerer Unfall auf der B 203 bei Loose

B 203 / Loose / Kreis RD-ECK. Lebensgefährlich verletzt wurde heute (14.11.19, 13.45 Uhr) der Fahrer eines Seat. Der Mann (55) wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Kieler Uniklinik geflogen. Sein Beifahrer wurde ebenfalls verletzt in eine Klinik nach Eckernförde gebracht. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Liebesallee in die B 203 bei Loose. Nach ersten Feststellungen der Polizei hatte der 55-Jährige aus der untergeordneten Straße auf die B 203 einbiegen wollen, dabei aber einen herannahenden Kieslaster übersehen. Der Fahrer (49) des Kiestransporters erlitt einen Schock. Auch er wurde in eine Klinik gebracht. Die B 203 ist zwischen Loose und Holzdorf weiterhin voll gesperrt. Die Kieler Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen an die Unfallstelle beordert. Der Verkehr wird örtlich abgeleitet. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell