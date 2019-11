Polizei Paderborn

POL-PB: Anhänger schrottreif und Anhängelast um 85 Prozent überschritten

Paderborn-Sennelager (ots)

(mh) Etwas möglichst billig machen zu wollen, kann am Ende teuer werden. Diese Erfahrung machte nun ein 60-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr durch die Polizei Paderborn in der Südstraße in Sennelager kontrolliert wurde.

Wie sich herausstellte, überschritt der mit Bausand beladene Anhänger, den der Mann an einem VW befestigt hatte, die Anhängelast um 85 Prozent. Zu den zahlreichen weiteren Mängeln des Anhängers zählten unter anderem defekte Bremsen. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von über 500 Euro. Auch der Halter des Anhängers dürfte mit einem Bußgeldbescheid in ähnlicher Höhe rechnen. Möglicherweise wäre eine bestellte Anlieferung des Bausandes am Ende günstiger gewesen.

