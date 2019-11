Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Täter nach Einbruch in Schrotthandel flüchtig

Delbrück (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind Freitagnacht zwischen 00.19 Uhr und 00.35 Uhr in einen Schrotthandel am Lerchenweg in Delbrück eingebrochen. Als sie damit begannen, Schrott in weiße Säcke zu füllen, lösten sie unbemerkt einen Alarm aus und wurden von einer Kamera gefilmt. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter in Richtung Sperberweg in den angrenzenden Wald.

Beide Täter sind männlich. Einer hat eine kräftige Statur und ist zwischen 20 und 30 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er einen hellen Jogginganzug, Sportschuhe und hatte eine Kapuze aufgesetzt. Die zweite Person war kleiner und von schmaler Statur. Er trug eine dunkle Jogginghose mit vermutlich heller Schrift. Dazu hatte er einen hellen Kapuzenpullover und eine dunkle Lederjacke an. Eine sofort eingeleitete Fahndung im nahen Umfeld des Schrotthandels blieb erfolglos.

Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

