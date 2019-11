Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer stößt beim Abbiegen mit Auto zusammen

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto in Salzkotten hat sich der Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Der 81-jährige war ohne Helm auf der Verner Straße in Richtung Salzkotten unterwegs. In Höhe der Einmündung Klein-Verne wollte er nach links in die Straße einbiegen. Dabei stieß er mit dem Volvo eines 61-jährigen zusammen, der hinter ihm ebenfalls in Richtung Salzkotten fuhr. Der Radfahrer kam zu Fall und musste durch einen Rettungswagen mit einer Kopfverletzung in ein Salzkottener Krankenhaus gebracht werden.

