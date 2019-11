Polizei Paderborn

POL-PB: Detlev Lütkefedder ist neuer Bezirksbeamter in Schloß Neuhaus

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Polizeihauptkommissar Detlev Lütkefedder ist seit Sommer 2019 neuer Bezirksbeamter in Schloß Neuhaus. Damit ist der Bezirk personell wieder komplett.

"Es ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort Ansprechpartner haben. Daher freue ich mich, dass der Bezirksdienst Schloß Neuhaus nun wieder komplett besetzt ist", so Landrat Manfred Müller bei der nun erfolgten Begrüßung des 57-Jährigen. Lütkefedder ist seit 1989 bei der Kreispolizeibehörde Paderborn und war dort zunächst im Verkehrsdienst eingesetzt. Schloß Neuhaus kennt er bereits seit 2001 durch seinen Dienst in der damaligen Polizeiwache. Weiterer Bezirksbeamter in Schloß Neuhaus ist Polizeihauptkommissar Michael Peitz, der auch den Ortsteil Sennelager abdeckt.

Der Bezirksdienst an der Bielefelder Straße 1 ist dienstags und mittwochs von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr und donnerstags von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr vor Ort sowie per Telefon über die 05251-3062146 erreichbar.

