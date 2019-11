Polizei Paderborn

POL-PB: Verletzter Radfahrer nach Unfall

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall in Paderborn hat sich ein Radfahrer am Mittwochabend leichte Verletzungen zugezogen. Der 51-Jährige war gegen 19.05 Uhr auf dem Fahrradweg am Fürstenweg in Fahrtrichtung Schloß Neuhaus unterwegs. Als er die Ottilienquelle überqueren wollte, wurde er dort von einem 57-Jährigen erfasst, der mit einem Skoda vom Fürstenweg aus abgebogen war. Der Radfahrer stürzte und musste leichtverletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell