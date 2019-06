POL-HN: PP Heilbronn, Stand 08.00 Uhr

Polizeipräsidium Heilbronn

Stadt- und Landkreis Heilbronn Eppingen: Kradlenkerin stürzt wegen Radfahrerin Am Freitag, 28.06.2019, gegen 13.00 Uhr, befuhr eine 16-jährige mit ihrem Kleinkraftrad die Bahnhofstraße in Richtung Kaufland. Sie fuhr in den Kreisverkehr ein und wollte in den Altstadtring abbiegen. Dabei missachtete eine Radfahrerin die Vorfahrt des Krads und fuhr von der Eisenbahnstraße in den Kreisverkehr (aus Richtung Kaufland) ein. Die 16-jährige bremste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, voll ab und stürzte bei langsamer Geschwindigkeit nach links um. Dabei entstand am Krad ein Schaden von ca. 300 Euro. Die mit Schutzhelm, Motorradjacke und -hose bekleidete Kradfahrerin blieb unverletzt. Die Radfahrerin entfernte sich unerlaubt auf dem Altstadtring von der Unfallstelle. Hierbei soll es sich um eine 40 - 50 jährige Frau mit einem roten Damenfahrrad (tiefer Einstieg - sogenanntes Hollandrad) gehandelt haben. Das Polizeirevier Eppingen, Tel. 07262/60950, sucht Zeugen, welche Angaben zu der Unfallverursacherin machen können.

Oedheim: Pkw überschlagen Am Freitag, 28.06.2019, gegen 23.55 Uhr, befuhr ein 24-jähriger mit seinem Pkw Ford in Oedheim die K 2139 (Oedheimer Straße). Er kam aufgrund starker Alkoholisierung und dadurch enthemmter Fahrweise im Ausgang einer engen Linkskurve nach links, über den Fahrstreifen der Gegenrichtung, von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall zogen sich der Fahrer und sein 62-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Leingarten: Betrunken mit Pkw und Anhänger unterwegs Durch seine gefährliche Fahrweise fiel ein 51-jähriger mit seinem dunkelblauen Fiat Freemont und einem Anhänger mit grauer Plane auf. Am Donnerstag, 27.06.2019, gegen 12.45 Uhr befuhr das Gespann die K 2154 von Frankenbach in Richtung B293. Im Laufe der Fahrt bremste der Fahrzeuglenker mehrfach stark ab und fuhr mindestens sechs Mal abrupt über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn. Jedes Mal gelangte der Pkw-Lenker mit dem kompletten Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Ob es dabei zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs kam ist bislang unbekannt. An der Einmündung zur B293 bog der Fahrzeugführer nach rechts ab und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn auf den Grünstreifen. Unbeirrt setzte der Mann seine Fahrt fort und konnte schließlich von einer Streife gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Polizeirevier Lauffen, Tel. 07133/2090, sucht noch Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Insbesondere interessiert ob es zu Gefährdungen durch den Lenker des Gespannes gekommen ist.

Neckar-Odenwald-Kreis Ravenstein: BAB A 81 - Mottorradfahrer lebensgefährlich verletzt Am Freitag, 28.06.2019, 17.15 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Kradfahrer mit seiner Honda Goldwing die A 81 von Würzburg in Richtung Stuttgart, als er, auf Grund eines geplatzten Reifens am Hinterrad, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte. Beim Sturz verlor der Kradfahrer seinen Helm und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro. Die A 81 musste zur Unfallaufnahme in Richtung Stuttgart bis 19.25 Uhr voll gesperrt werden.

Mudau: Pkw missachtet Vorfahrt - Motorradfahrer schwer verletzt Ein 18-jähriger Golffahrer befuhr am 28.06.2019, gegen 17.30 Uhr, die L585 von Schloßau kommend und wollte an der Kreuzung der L2311 diese geradeaus auf die K3919 in Richtung Hesselbach passieren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er hierbei den von links auf der L2311 von Kailbach in Richtung Ernsttal fahrenden und vorfahrtsberechtigten Krad-Lenker. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Das Krad fuhr gegen die Fahrerseite des Pkw. Bei dem Unfall wurde der 44-jährige Kradlenker schwer verletzt. Er wurde nach der Erstbehandlung durch einen Notarzt und ein Rettungsteam mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn wurden durch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei unterstützt.

