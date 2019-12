Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: BMW X6 gestohlen und Festeinbauten ausgebaut

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Samstag, 18 Uhr bis Sonntag, 16.50 Uhr, stahlen Unbekannte einen auf der Von-Braun-Straße geparkten grauen BMW X6. Am Sonntag, gegen 20.45 Uhr wurde das Auto auf dem Schienhörsterweg aufgefunden. Aus dem Auto war das Lenkrad samt Airbag und das Navigationssystem ausgebaut worden. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

