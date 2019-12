Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Diebstahl aus geparkten Autos

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Freitag, 16.45 Uhr bis Samstag, 8.50 Uhr, schlugen unbekannte Täter an zwei auf der Kurt-Schumacher-Straße geparkten Autos die Seitenscheiben ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Aus dem einen Auto wurde ein Laptop, aus dem Anderen Bargeld und persönliche Papiere gestohlen. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell