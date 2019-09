Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0601 --Vermisste Frau ist tot--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, Aumunder Weidestraße Zeit: 23.09.2019, 14:45 Uhr

Die seit dem 27. August vermisste 88-jährige Hella Henninger aus Bremen Vegesack ist am Montagnachmittag in Vegesack tot aufgefunden worden. Ein Spaziergänger entdeckte den Leichnam in einem Waldstück.

Frau Henninger verließ vor knapp einem Monat eine Pflegeeinrichtung in der Aumunder Feldstraße und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Auch tagelange und umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei und Rettungskräften blieben ohne Ergebnis. Ein Spaziergänger fand die Leiche der Frau in einem Wald in der Nähe der Aumunder Weidestraße. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

