POL-HB: Nr.: 0597--Tankstellenräuber entschuldigt sich--

Ort: Bremen-Vegesack, Borchshöher Straße Zeit: 21.09.19, 19.25 Uhr

Ein Räuber überfiel am Samstagabend in Aumund-Hammersbeck in Bremen-Nord eine Tankstelle. Er entwendete Bargeld, entschuldigte sich dabei und flüchtete. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Mann betrat gegen 19.25 Uhr die Tankstelle in der Borchshöher Straße. Er bedrohte eine 20 Jahre alte Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte Bargeld. Als diese sich weigerte, öffnete der Räuber die Kasse selbst und entnahm Bargeld. Hierbei rief er "Entschuldigung" und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Lerchenstraße.

Der Täter wurde 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß mit schwarzen Haaren und Drei-Tage-Bart beschrieben. Zur Tatzeit war der Mann mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Hose und schwarzen Jacke bekleidet. Er trug eine kleine schwarze Umhängetasche (vermutlich Tommy Hilfiger) und war mit einem Küchenmesser bewaffnet.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tankstelle gemacht? Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen.

