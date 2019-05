Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Polizeibekannt und mit Messer unterwegs

Zittau (ots)

So könnte man eine Kontrolle beschreiben, welche durch Beamte des in Zittau am 3. Mai 2019 durchgeführt wurde. Die Beamten kontrollierten am Bahnhof in Zittau einen 21-jährigen Deutschen. Bei der Überprüfung der Personalien wurde bekannt, dass der Deutsche bewaffnet sein könnte. Daraufhin angesprochen übergab er dann freiwillig ein in der Hosentasche mitgeführtes Einhandmesser. Da es sich bei dem Messer um einen verbotenen Gegenstand handelt wurde es vor Ort sichergestellt und gegen den 21-Jährigen eine Anzeige gefertigt.

