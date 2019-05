Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zwei Ladendiebe gestellt.

Zittau (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Zittau erhielten am 30. April gegen 15:15 Uhr die Information, dass zwei Jugendliche Waren in einem Supermarkt in Zittau entwendet hätten. Gefolgt von einem Ladendetektiv seien sie fußläufig auf der Chopinstraße in Richtung polnische Grenze unterwegs.

Kurze Zeit später konnten Bundespolizisten die Verdächtigen 300 Meter vor der Grenze sichten und stellen.

Die 16- und 17-jährigen Jugendlichen wiesen sich mit ihren gültigen polnischen ID-Karten aus. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks wurden drei Flaschen mit hochprozentigem Alkohol und ein Bluetooth-Lautsprecher festgestellt. Einen Einkaufsbeleg konnten sie nicht vorweisen. Durch den Ladendetektiv wurde bestätigte, dass es sich hierbei um die entwendeten Waren handelt. Das Diebesgut wurde vor Ort zur Beweissicherung fotodokumentiert. Es hatte einen Gesamtwert von ca. 160 Euro und wurde im Anschluss an den Ladendetektiv übergeben.

Den Jugendlichen wurde der Tatvorwurf des Diebstahls in Landessprache eröffnet und erläutert, zeitgleich erfolgte die Belehrung über Rechte und Pflichten im Strafverfahren.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie an die Tante eines der Jugendlichen, als gesetzliche Vertreterin, übergeben.

