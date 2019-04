Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gestohlenen Radlader im Wert von 80.000 Euro sichergestellt

Zittau (ots)

Weit kam er nicht, der von unbekannten Tätern am Abend des 29. April 2019 in Zittau gestohlene Radlader. Eine Streife der Bundespolizei stellte sich um 23:13 Uhr auf der Ziegelstraße dem in Richtung polnische Grenze fahrenden Baugerät in den Weg. Der Fahrer stoppte sofort das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in Richtung Neißgasse. Hier verlor sich jedoch die Spur für die nacheilenden Beamten.

Kurz zuvor hatte der Besitzer einer Zittauer Baufirma den Diebstahl seines Radladers bemerkt und dem Polizeirevier Zittau mitgeteilt. Auch der noch kurz durch die Bundespolizisten gesichtete Pickup, der während der Fahrt das Licht ausschaltete, wurde vom Geschädigten am Tatort gesehen. Die Landespolizei ermittelt nun gegen die Täter wegen besonders schwerem Diebstahl.

