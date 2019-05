Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unversteuerte Zigaretten und Tabak im Gepäck

Zittau (ots)

Insgesamt 12 Stangen Zigaretten und 1 Kilogramm losen Tabak hatten zwei 28 und 31-jährige tschechische Frauen im Fond ihres PKW. Beamte des Bundespolizeireviers Zittau kontrollierten den tschechischen PKW und die beiden Insassen am 3. Mai 2019 in Zittau an der Friedenstraße. Bei der Nachschau im PKW fanden die Beamten dann mehrere Plastiktüten, in welchen sich Zigaretten und loser Tabak befanden. Da weder die Zigaretten noch der Tabak die notwendige Steuerbanderole besaßen, bestand hier der Verdacht der Steuerhinterziehung. Die Zigaretten und der Tabak wurden vor Ort sichergestellt und gegen die beiden Damen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Abgabenordnung eingeleitet.

