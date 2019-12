Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Datteln

In der Zeit zwischen Donnertag und heute morgen 06:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen VW Transporter an der Straße Neuer Weg. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Herten

Am Sonntag, um 13:40 Uhr, kam es auf der Ewaldstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer 23-jährigen Autofahrerin aus Dorsten und einem unbekannten Autofahrer in einem roten Toyota. Der Unbekannte hatte sich nach dem Unfall in Höhe der Gelsenkirchener Straße unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Genauere Angaben liegen bislang nicht vor. An dem Auto der 23-Jährigen entstand 3.000 Euro Sachschaden.

Haltern am See

In der Zeit zwischen Samstagvormittag und Sonntagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Opel Corsa am Fasanenweg. Der Opel ist an der Fahrerseite im hinteren Bereich beschädigt. Der Sachschaden beträgt geschätzt 1.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am Montagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Audi A6 am Konrad-Adenauer-Platz. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Marl

Am Montag, gegen 08:00 Uhr, fuhr eine 72-jährige Autofahrerin aus Marl auf der Sickingmühlerstraße. Als sie in die Martin-Luther-Straße einbiegen wollte, stieß sie mit einem unbekannten Autofahrer zusammen. Als die Personalien ausgetauscht werden sollte, flüchtete der Unbekannte. Es enstand 1.000 Euro Sachschaden. Bei dem Auto des Flüchtigen soll es sich um einen weißen VW Paasat handeln. Personenbeschreibung: 40 - 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze graue Haare, ungepflegtes Äußeres, sprach mich Akzent.

