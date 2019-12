Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter mindestens vier Lauben in einer Kleingartenanlage an der Herner Straße aufgebrochen. Entwendet wurden diverse Gegenstände. Eine genaue Auflistung der Beute liegt noch nicht vor. An den Lauben entstand Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Am Sonntag, oder Montag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Gartenhaus an der Borghagener Straße ein. Entwendet wurden Gartenwerkzeuge, eine Kettensäge und ein Gartenhexler. An einem Fenster entstand ca. 100 Euro Sachschaden.

Zwischen Samstag und Montag brachen unbekannte Täter ein Kellerfenster einer ehemaligen Kirche an der Eckenerstraße auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Angaben zum Diebegut können noch nicht gemacht werden.

Dorsten

In der Nacht zu Dienstag öffneten Unbekannte gewaltsam den Tank eines geparkten Lkw an der Marktallee. Anschließend entwendeten die Täter Diesel-Kraftstoff. Hinweise liegen nicht vor.

Waltrop

In einem Mehrfamilienhaus an der Hagelstraße brachen Unbekannte am Montag zur Tageszeit zwei Wohnungstüren auf. An den Türen entstand 300 Euro Sachschaden. Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest.

Datteln

Am Montagnachmittag hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Castroper Straße auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag brachen Unbekannte in ein Vereinsheim am Landwehrring ein. Die Räume wurden nach Beute durchsucht und zwei Lautsprecher gestohlen. An der Zugangstür entstand Sachschaden.

Bottrop/Kirchhellen

Am Montagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Horsthofstraße ein. Im Erdgeschoss hebelten die Täter ein Fenster auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Sie flüchteten mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Zwischen Freitag und Montag entwendeten Unbekannte einen Laptop aus einem Büro an der Dorstener Straße. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

In der Nacht zu Montag hebelten Unbekannte ein Fenster einer Schule an der Bochumer Straße auf. Räume und Schränke wurden nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter drei Elektronikgeräte.

In der Nacht zu Dienstag entwendeten unbekannte Täter vier Reifen von einem Auto auf einem umzäunten Firmengelände an der Dieselstraße. Das Auto wurde durch die Täter aufgebockt. Hinweise liegen nicht vor.

Gladbeck

An der Hirschbergerstraße gelangten Unbekannte am späten Sonntagnachmittag durch Auftreten einer Tür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. An der Tür entstand Sachschaden. Ob etwas gestohlen wurde kann noch nicht gesagt werden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

